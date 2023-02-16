Bruno Matias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Matias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Matias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Matias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Matias 24 Şubat 1999 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Matias Dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Matias Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SB SPORT yapmaktadır. Bruno Matias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Matias'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Matias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Matias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Matias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Matias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2019 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2019 yılında Novorizontino

4 Ağu 2020 yılında Brasil-RS

31 Aralık 2021 yılında Novorizontino

31 Ocak 2022 yılında Sport Recife

1 Ocak 2023 yılında CSA

Bruno Matias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Matias şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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