Bruno Medjimorec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Medjimorec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Medjimorec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Medjimorec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Medjimorec 29 Ağu 2000 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Međimorec şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Medjimorec Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D-Sport Consulting yapmaktadır. Bruno Medjimorec, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Medjimorec'nin NK Jarun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Medjimorec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Medjimorec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bruno Medjimorec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Medjimorec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2015 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2017 yılında Lokomotiva U19

9 Ağu 2019 yılında NK Kustosija

4 Şubat 2020 yılında NK Krsko

12 Ağu 2020 yılında NK Lucko

4 Ağu 2021 yılında NK Trnje Zagreb

25 Ocak 2022 yılında NK Jarun

Bruno Medjimorec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Medjimorec şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.