Bruno Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Melo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Melo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Melo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Melo 26 Ekim 1992 tarihinde Paracuru şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Ferreira Melo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Melo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trade Soccer yapmaktadır. Bruno Melo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Melo'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Melo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brunomelo_lateral/

Bruno Melo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Melo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Melo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Melo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Aralık 2013 yılında Quixadá Futebol Clube (CE)

4 Ocak 2015 yılında Fortaleza

21 Ocak 2022 yılında Corinthians

31 Aralık 2022 yılında Fortaleza

1 Ocak 2023 yılında Goiás EC

31 Aralık 2023 yılında Fortaleza

Bruno Melo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Melo şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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