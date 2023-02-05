Bruno Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Mendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Mendez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Mendez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Mendez 10 Eylül 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Méndez Cittadini şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Mendez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Bruno Mendez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 28 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Bruno Mendez'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Mendez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/bruno.mendezz/

Bruno Mendez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Mendez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bruno Mendez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Mendez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2017 yılında Wanderers

28 Şubat 2019 yılında Corinthians

1 Temmuz 2021 yılında Internacional

21 Haziran 2022 yılında Corinthians

Bruno Mendez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Mendez şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bruno Mendez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danubio FC, Montevideo Wanderers

Uruguay takımında 3 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.