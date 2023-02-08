Bruno Michel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Michel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Michel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Michel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Michel 1 Haziran 1999 tarihinde Presidente Prudente şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Michel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Michel Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MF Sports yapmaktadır. Bruno Michel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Michel'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Bruno Michel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Michel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Michel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Michel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında São Bernardo-SP

13 Ocak 2019 yılında São Bernardo-SP

6 Eylül 2019 yılında Atlético-MG U20

28 Eylül 2020 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2020 yılında São Bernardo-SP

31 Ocak 2021 yılında São Bernardo-SP

22 Şubat 2021 yılında Ponte Preta

27 Mayıs 2021 yılında Botafogo-SP

10 Ocak 2023 yılında Guarani

Bruno Michel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Michel şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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