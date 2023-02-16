Bruno Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Miranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Miranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Miranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Miranda 27 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Miranda Barbosa şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Miranda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruno Miranda, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Miranda'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Miranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Miranda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bruno Miranda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Miranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2022 yılında Alagoinhas-BA

6 Eylül 2022 yılında Carajás

2 Aralık 2022 yılında Alagoinhas-BA

Bruno Miranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Miranda şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.