Bruno Morgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Morgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Morgado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Morgado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Morgado 16 Aralık 1997 tarihinde Monthey şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İsviçre,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Ferreira Morgado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Morgado Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WSMA yapmaktadır. Bruno Morgado, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Morgado'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Morgado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/br.morgado/

Bruno Morgado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Morgado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Morgado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Morgado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Sion U21

1 Temmuz 2016 yılında FC Sion

17 Şubat 2020 yılında Rapperswil-Jona

16 Eylül 2020 yılında Neuchâtel Xamax

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

11 Şubat 2022 yılında AC Bellinzona

Bruno Morgado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Morgado şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bruno Morgado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Saint-Maurice (07/03 - 07/12), FC Sion (08/12 - 07/16)

İsviçre U18 takımında 18 numaralı formasıyla 2 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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