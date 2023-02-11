Bruno Nasta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Nasta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Nasta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Nasta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Nasta 19 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Ignacio Nasta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Nasta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruno Nasta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gimnasia y Esgrima de Mendoza futbol takımında oynamaktadır. Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Nasta'nin Gimnasia y Esgrima de Mendoza ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Nasta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Nasta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Nasta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Nasta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Guillermo Brown

1 Temmuz 2010 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2012 yılında Guillermo Brown

1 Temmuz 2014 yılında Club Germinal

1 Ocak 2015 yılında San Jorge

1 Temmuz 2016 yılında Achirense

1 Temmuz 2017 yılında Sansinena

1 Ocak 2019 yılında San Felipe

1 Ocak 2020 yılında CD Maipú

16 Eylül 2020 yılında CA Huracán LH

1 Ocak 2022 yılında CD Maipú

26 Ağu 2022 yılında San Martín (T)

31 Aralık 2022 yılında CD Maipú

1 Ocak 2023 yılında GyE Mendoza

Bruno Nasta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Nasta şuan Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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