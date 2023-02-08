Bruno Nazario kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Nazario Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Nazario adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Nazario Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Nazario 9 Şubat 1995 tarihinde Cascavel şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Nazário şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Nazario Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Bruno Nazario, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Nazario'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Nazario Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/brunonazario10_oficial/

Bruno Nazario Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Nazario isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Bruno Nazario Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Nazario futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mayıs 2013 yılında Tombense

24 Mayıs 2013 yılında América-MG

21 Ağu 2013 yılında Tombense

22 Ağu 2013 yılında Hoffenheim

28 Ağu 2014 yılında Lechia Gdansk

1 Ocak 2016 yılında Hoffenheim

5 Ocak 2016 yılında Cruzeiro

19 Ocak 2017 yılında Hoffenheim

20 Ocak 2017 yılında Guarani

30 Haziran 2018 yılında Hoffenheim

16 Temmuz 2018 yılında Athletico-PR

31 Aralık 2019 yılında Hoffenheim

21 Ocak 2020 yılında Botafogo

25 Mart 2021 yılında Hoffenheim

7 Nisan 2021 yılında América-MG

31 Aralık 2021 yılında Hoffenheim

19 Ocak 2022 yılında Vasco da Gama

18 Temmuz 2022 yılında Juventude

31 Aralık 2022 yılında Vasco da Gama

1 Ocak 2023 yılında Chapecoense

Bruno Nazario Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Nazario şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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