Bruno Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Oliveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Oliveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Oliveira 9 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Bruno de Oliveira Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Oliveira Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R13 Fussball yapmaktadır. Bruno Oliveira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Siroki Brijeg futbol takımında oynamaktadır. NK Siroki Brijeg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Oliveira'nin NK Siroki Brijeg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Bruno Oliveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Oliveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Oliveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Oliveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Kasım 2017 yılında São Paulo

12 Aralık 2017 yılında Central

15 Ekim 2019 yılında Brasiliense FC

28 Ekim 2020 yılında EC Lemense

31 Mayıs 2021 yılında São-Joseense

1 Temmuz 2022 yılında Siroki Brijeg

Bruno Oliveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Oliveira şuan NK Siroki Brijeg takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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