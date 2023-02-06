Bruno Pacheco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Pacheco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Pacheco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Pacheco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Pacheco 8 Aralık 1991 tarihinde Pitangueiras şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Pacheco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Pacheco Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruno Pacheco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Pacheco'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Pacheco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Pacheco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bruno Pacheco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Pacheco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Internacional

1 Haziran 2013 yılında São Bento (SP)

1 Ocak 2014 yılında Betim EC

1 Mayıs 2014 yılında Conquista-BA

1 Ocak 2015 yılında Guarani

8 Ocak 2016 yılında Bragantino

25 Ocak 2017 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2017 yılında Bragantino

3 Ocak 2018 yılında Chapecoense

31 Aralık 2018 yılında Bragantino

1 Ocak 2019 yılında Chapecoense

1 Ocak 2020 yılında Ceará SC

1 Ocak 2023 yılında Fortaleza

Bruno Pacheco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Pacheco şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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