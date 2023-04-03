Bruno Palazzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Palazzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Palazzo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Palazzo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Palazzo 18 Kasım 2000 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Palazzo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruno Palazzo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II takımına 13 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Bruno Palazzo'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Palazzo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Palazzo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Palazzo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Palazzo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2021 yılında Gimnasia II

17 Haziran 2022 yılında Ferro (GP)

31 Aralık 2022 yılında Gimnasia II

Bruno Palazzo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Palazzo şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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