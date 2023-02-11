Bruno Peinili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Peinili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bruno Peinili kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bruno Peinili ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bruno Peinili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Peinili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bruno Peinili

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Peinili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Peinili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Peinili 27 Ağu 1997 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Javier Peinili şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Peinili Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruno Peinili, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Bruno Peinili'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Peiniliboyu ve yaşı kaç

Bruno Peinili Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Peinili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Bruno Peinili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Peinili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Deportivo Madry

1 Temmuz 2021 yılında CSD JJM

31 Aralık 2021 yılında Deportivo Madry

Bruno Peinili kimdir

Bruno Peinili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Peinili şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bruno Peinili nereli

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