Bruno Petkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Petkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Petkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Petkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Petkovic 16 Eylül 1994 tarihinde Metkovic şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Petković şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Petkovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivan Cvjetkovic yapmaktadır. Bruno Petkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 21 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Bruno Petkovic'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bruno Petkovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brunopetkovicofficial/

Haberin Devamı

Bruno Petkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Petkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 13.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bruno Petkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Petkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2007 yılında Din. Zagreb Jgd

4 Eylül 2009 yılında NK Zagreb U17

19 Şubat 2010 yılında HASK ZG U17

12 Ağu 2011 yılında Dragovoljac U19

27 Ağu 2012 yılında Catania

1 Temmuz 2013 yılında Catania

1 Eylül 2014 yılında Varese

29 Ocak 2015 yılında Catania

30 Ocak 2015 yılında Reggiana

30 Haziran 2015 yılında Catania

31 Ağu 2015 yılında Virtus Entella

31 Ocak 2016 yılında Catania

1 Şubat 2016 yılında Trapani

30 Haziran 2016 yılında Catania

1 Temmuz 2016 yılında Trapani

12 Ocak 2017 yılında Bologna

11 Ocak 2018 yılında Hellas Verona

30 Haziran 2018 yılında Bologna

10 Ağu 2018 yılında Dinamo Zagreb

20 Ocak 2019 yılında Bologna

21 Ocak 2019 yılında Dinamo Zagreb

Bruno Petkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Petkovic şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bruno Petkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Metkovic, Dinamo Zagreb

Hırvatistan takımında 16 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 7 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 13 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.