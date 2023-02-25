Bruno Pinatares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Pinatares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Pinatares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Pinatares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Pinatares 25 Haziran 1990 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Piñatares Prieto şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Pinatares Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Bruno Pinatares, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Bruno Pinatares'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Bruno Pinatares Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brunopinatares/

Haberin Devamı

Bruno Pinatares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Pinatares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Bruno Pinatares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Pinatares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Rentistas

1 Ağustos 2010 yılında Boston River

27 Temmuz 2013 yılında Rentistas

1 Temmuz 2014 yılında Portuguesa

8 Temmuz 2015 yılında CA Cerro

1 Temmuz 2016 yılında Western Sydney

3 Ağustos 2017 yılında River Plate

30 Ocak 2018 yılında Delfín SC

3 Ocak 2020 yılında Barcelona SC

Bruno Pinatares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Pinatares şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dryco, Club Nacional, CA Rentistas

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.