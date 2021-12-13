Sergen Yalçın'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda birçok isim gündeme yönetim de tek tek görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak Bruno Pinheiro ile anlaşma sağlandığı ifade edildi. Peki Bruno Pinheiro kimdir, nereli, kaç yaşında? Bruno Pinheiro hangi takımları çalıştırdı? İşte o soruların cevapları...

BRUNO PİNHEİRO KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

30 Ekim 1976 yılında Portekiz'de dünyaya gelen Bruno Pinheiro, antrenör olarak 1.16 yıl görev almıştır. UEFA pro lisans sahibi 45 yaşındaki deneyimli teknik direktör, genellikle 4-3-3 taktiğiyle sahaya çıkmaya sıcak bakıyor. Tam adı Bruno Miguel Nogueira Pinheiro Portekizli çalıştırıcının siyah beyazlı ekiple anlaşma sağladığı öne sürüldü.

BRUNO PİNHEİRO HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Kariyerine Benfica takımının altyapısında görev alarak başlayan Bruno Pinheiro daha sonra Belenses'de görev aldı. Ardından Mafra takımında teknik direktör yardımcısı olarak çalışan Pinheiro yeniden Belenses'e dönerek altyapı takımlarını çalıştırdı. 2014 yılında Eléctrico takımını çalıştıran Pinheiro daha sonra ise Katar altyapı takımlarında görev aldı. Güncel olarak Estoril Praia takımında görev alan deneyimli antrenörün sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.