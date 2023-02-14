Bruno Pirri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Pirri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Pirri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Pirri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Pirri 12 Mayıs 1992 tarihinde Osvaldo Cruz şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Batista Pereira Pires şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Pirri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BM SOCCER yapmaktadır. Bruno Pirri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Pirri'nin CD Lugo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Pirri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Pirri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Pirri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Pirri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2011 yılında Atlético-PR

1 Ocak 2013 yılında UA Barbarense

1 Mayıs 2013 yılında Figueirense FC

1 Ocak 2014 yılında Chiapas FC

1 Ocak 2016 yılında Cafetaleros

30 Haziran 2016 yılında Chiapas FC

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

24 Aralık 2017 yılında Ceará SC

29 Haziran 2018 yılında Kulüpsüz

20 Şubat 2019 yılında Vitória Setúbal

29 Temmuz 2020 yılında KS FC

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

4 Ağu 2022 yılında CD Lugo

Bruno Pirri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Pirri şuan CD Lugo takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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