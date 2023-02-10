Bruno Pitton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Pitton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Pitton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Pitton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Pitton 1 Şubat 1993 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Alejandro Pittón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Pitton Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruno Pitton, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Pitton'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Pitton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brunoopitton/

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Bruno Pitton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Pitton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bruno Pitton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Pitton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CA Unión II

1 Temmuz 2015 yılında CA Unión

1 Temmuz 2019 yılında San Lorenzo

22 Ocak 2022 yılında CS Emelec

1 Ocak 2023 yılında Newell's

Bruno Pitton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Pitton şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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