Bruno Portugal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Portugal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Portugal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Portugal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Portugal 28 Haziran 2003 tarihinde Arequipa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Portugal Paredes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Portugal Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Portugal'nin FBC Melgar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Portugal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bru_portugal10/

Bruno Portugal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Portugal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Portugal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Portugal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FBC Melgar II

1 Ocak 2022 yılında FBC Melgar

Bruno Portugal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Portugal şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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