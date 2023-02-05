Bruno Praxedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Praxedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Praxedes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Praxedes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Praxedes 8 Şubat 2002 tarihinde Itaboraí şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Conceição Praxedes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Praxedes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Bruno Praxedes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 25 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Bruno Praxedes'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Bruno Praxedes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_brpraxedes/

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Bruno Praxedes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Praxedes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bruno Praxedes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Praxedes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Inter U20

1 Ocak 2020 yılında Internacional

25 Haziran 2021 yılında RB Bragantino

Bruno Praxedes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Praxedes şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Bruno Praxedes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U16 takımında 17 numaralı formasıyla 29 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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