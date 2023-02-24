Bruno Puja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Puja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Puja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Puja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Puja 20 Ocak 2000 tarihinde Kavajë şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Puja Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport yapmaktadır. Bruno Puja, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Egnatia futbol takımında oynamaktadır. KF Egnatia takımına 12 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Bruno Puja'nin KF Egnatia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Puja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Puja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Puja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Puja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Kasım 2013 yılında Besa Kavajë U19

1 Temmuz 2016 yılında KS Besa

15 Ağustos 2018 yılında KS Kastrioti

12 Ocak 2021 yılında KF Egnatia

Bruno Puja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Puja şuan KF Egnatia takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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