Bruno Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Rodrigues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Rodrigues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Rodrigues 7 Mart 1997 tarihinde Ceará-Mirim şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Rafael Rodrigues do Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Rodrigues Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Bruno Rodrigues, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Rodrigues'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Rodrigues Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brunorodrigues11/

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Bruno Rodrigues Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Rodrigues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bruno Rodrigues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Rodrigues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2017 yılında Joinville-SC

18 Eylül 2017 yılında Atlético-PR U20

19 Eylül 2017 yılında Atlético-PR B

1 Ocak 2018 yılında APOEL Nikosia

4 Ocak 2018 yılında Doxa Katokopias

31 Mayıs 2018 yılında APOEL Nikosia

30 Haziran 2018 yılında Atlético-PR B

23 Nisan 2019 yılında Paraná

30 Kasım 2019 yılında Athletico-PR B

13 Aralık 2019 yılında Tombense

10 Ocak 2020 yılında Ponte Preta

31 Ocak 2021 yılında Tombense

23 Şubat 2021 yılında São Paulo

8 Temmuz 2021 yılında Tombense

21 Temmuz 2021 yılında Famalicão

30 Haziran 2022 yılında Tombense

8 Temmuz 2022 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2024 yılında Tombense

Bruno Rodrigues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Rodrigues şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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