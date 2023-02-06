Bruno Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bruno Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bruno Rodrigues ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Bruno Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bruno Rodrigues

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Rodrigues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Rodrigues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Rodrigues 7 Mart 1997 tarihinde Ceará-Mirim şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Rafael Rodrigues do Nascimento şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Rodrigues Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Bruno Rodrigues, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Rodrigues'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Rodrigues Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brunorodrigues11/

Bruno Rodriguesboyu ve yaşı kaç

Bruno Rodrigues Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Rodrigues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bruno Rodrigues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Rodrigues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2017 yılında Joinville-SC

18 Eylül 2017 yılında Atlético-PR U20

19 Eylül 2017 yılında Atlético-PR B

1 Ocak 2018 yılında APOEL Nikosia

4 Ocak 2018 yılında Doxa Katokopias

31 Mayıs 2018 yılında APOEL Nikosia

30 Haziran 2018 yılında Atlético-PR B

23 Nisan 2019 yılında Paraná

30 Kasım 2019 yılında Athletico-PR B

13 Aralık 2019 yılında Tombense

10 Ocak 2020 yılında Ponte Preta

31 Ocak 2021 yılında Tombense

23 Şubat 2021 yılında São Paulo

8 Temmuz 2021 yılında Tombense

21 Temmuz 2021 yılında Famalicão

30 Haziran 2022 yılında Tombense

8 Temmuz 2022 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2024 yılında Tombense

Bruno Rodrigues kimdir

Bruno Rodrigues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Rodrigues şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bruno Rodrigues nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Son Haberler
Bayburt'ta 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Bayburt'ta 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Aksaray'da 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Aksaray'da 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Zonguldak'ta 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Zonguldak'ta 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Yozgat'ta 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Yozgat'ta 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2023?
Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2023?
Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar