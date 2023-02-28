Bruno Romo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Romo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bruno Romo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bruno Romo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bruno Romo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Romo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bruno Romo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Romo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Romo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Romo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Romo 20 Mayıs 1989 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Sebastián Romo Rojas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Romo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruno Romo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Romo'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Romo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Romo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bruno Romo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Romo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Colo Colo

1 Temmuz 2008 yılında Wanderers

31 Aralık 2008 yılında Colo Colo

1 Ocak 2010 yılında Palestino

31 Aralık 2011 yılında Colo Colo

16 Ağustos 2013 yılında Copiapó

1 Ocak 2016 yılında Rangers Talca

1 Temmuz 2017 yılında Antofagasta

17 Ocak 2020 yılında FC Juárez

31 Aralık 2020 yılında Antofagasta

18 Şubat 2021 yılında Palestino

31 Aralık 2021 yılında Antofagasta

2 Şubat 2022 yılında Copiapó

31 Aralık 2023 yılında Antofagasta

Bruno Romo kimdir

Bruno Romo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Romo şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Bruno Romo nereli

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