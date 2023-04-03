Bruno Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bruno Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bruno Sanchez 1 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bruno Sanchez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Villa Dálmine II futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine II takımına - tarihinde katılmıştır. Bruno Sanchez'nin Club Villa Dálmine II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bruno Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bruno Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bruno Sanchez şuan Club Villa Dálmine II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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