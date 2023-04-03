Bruno Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Bruno Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bruno Sanchez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.