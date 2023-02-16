Bruno Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Santos 7 Şubat 1993 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Araújo dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Santos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIFEPRO yapmaktadır. Bruno Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Santos'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bruno Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Nova Cidade

1 Temmuz 2013 yılında Alcanenense

1 Ocak 2014 yılında Sourense

1 Temmuz 2014 yılında Freamunde

1 Temmuz 2015 yılında Paços Ferreira

2 Ağu 2020 yılında AEL Limassol

24 Ocak 2023 yılında Goiás EC

Bruno Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Santos şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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