Bruno Savio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Savio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bruno Savio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bruno Savio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bruno Savio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Savio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bruno Savio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Savio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Savio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Savio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Savio 1 Ağustos 1994 tarihinde Pará de Minas şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Sávio da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Savio Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADM Esporte yapmaktadır. Bruno Savio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 10 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Savio'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bruno Savio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brunosavio11/

Bruno Savio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Savio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bruno Savio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Savio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Mayıs 2017 yılında Cuiabá-MT

30 Kasım 2017 yılında América-MG

1 Ocak 2018 yılında Bragantino

1 Nisan 2018 yılında América-MG

24 Nisan 2018 yılında Cuiabá-MT

1 Ekim 2018 yılında América-MG

31 Ocak 2019 yılında Louletano

1 Şubat 2019 yılında NK Istra

3 Temmuz 2019 yılında Louletano

15 Temmuz 2019 yılında Avaí FC

31 Aralık 2019 yılında Louletano

15 Ocak 2020 yılında Guarani

30 Kasım 2020 yılında Louletano

4 Ocak 2021 yılında Guarani

1 Ocak 2022 yılında Bolívar

10 Eylül 2022 yılında El Ahly

Bruno Savio kimdir

Bruno Savio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Savio şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bruno Savio nereli

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