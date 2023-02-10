Bruno Sepulveda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Sepulveda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Sepulveda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Sepulveda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Sepulveda 17 Eylül 1992 tarihinde Viedma (RNE) şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Christian Sepúlveda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Sepulveda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Bruno Sepulveda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Barracas Central futbol takımında oynamaktadır. CA Barracas Central takımına 15 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Sepulveda'nin CA Barracas Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Sepulveda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Sepulveda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Sepulveda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Sepulveda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Juv. Unida (SL)

1 Temmuz 2016 yılında General Roca

1 Temmuz 2017 yılında Estudiantes RC

12 Şubat 2021 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2021 yılında Estudiantes RC

15 Ocak 2022 yılında Barracas C.

31 Aralık 2023 yılında Estudiantes RC

Bruno Sepulveda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Sepulveda şuan CA Barracas Central takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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