Bruno Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Silva 15 Şubat 1988 tarihinde Sorocaba şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno da Silva Barbosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Silva Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Futebol yapmaktadır. Bruno Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına 7 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Silva'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2008 yılında Toledo EC

31 Mayıs 2008 yılında São Paulo

1 Ocak 2009 yılında Toledo EC

30 Nisan 2009 yılında São Paulo

1 Ağu 2010 yılında FK Qabala

24 Ocak 2013 yılında CA Aichinger

1 Ocak 2014 yılında Novo Hamburgo

8 Mart 2014 yılında Marcílio Dias

5 Ocak 2015 yılında GO Audax

20 Mayıs 2016 yılında Oeste FC-SP

23 Ocak 2017 yılında Santa Cruz

8 Aralık 2017 yılında Ferroviária

9 Mart 2018 yılında Vasco da Gama

10 Haziran 2019 yılında Guarani

27 Ağu 2019 yılında Vasco da Gama

23 Eylül 2019 yılında Guarani

7 Nisan 2022 yılında Novorizontino

Bruno Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Silva şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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