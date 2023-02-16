Bruno Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bruno Soares kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bruno Soares ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bruno Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Soares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Soares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Soares 21 Ağu 1988 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Brezilya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Gabriel Soares şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Soares Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YiTB yapmaktadır. Bruno Soares, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Soares'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Soares Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brunosoares_4_official/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Bruno Soaresboyu ve yaşı kaç

Bruno Soares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Soares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bruno Soares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Soares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Coritiba FC

1 Ocak 2008 yılında Toledo EC

1 Nisan 2008 yılında Coritiba FC

1 Eylül 2008 yılında Nacional-PR

1 Aralık 2008 yılında Paraná

1 Şubat 2009 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2009 yılında MSV Duisburg

1 Temmuz 2012 yılında F. Düsseldorf

23 Haziran 2015 yılında Kairat Almaty

7 Mart 2017 yılında Haugesund

3 Temmuz 2017 yılında Hapoel Tel Aviv

24 Aralık 2017 yılında Johor DT

25 Ocak 2018 yılında Johor DT II

8 Ocak 2020 yılında WSG Tirol

7 Temmuz 2021 yılında Saarbrücken

15 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

11 Mayıs 2022 yılında HK Kópavogs

31 Ocak 2023 yılında SV Meppen

Bruno Soares kimdir

Bruno Soares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Soares şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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Bruno Soares nereli

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