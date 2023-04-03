Bruno Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bruno Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bruno Sosa 30 Ekim 2001 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bruno Sosa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Deportivo Godoy Cruz II futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Godoy Cruz II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bruno Sosa'nin Club Deportivo Godoy Cruz II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bruno Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bruno Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Godoy Cruz II
Bruno Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bruno Sosa şuan Club Deportivo Godoy Cruz II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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