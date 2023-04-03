Bruno Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Bruno Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bruno Sosa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.