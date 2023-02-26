Bruno Teliz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Teliz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Teliz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Teliz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Teliz 16 Ağustos 1991 tarihinde Treinta y Tres şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Téliz Carrasco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Teliz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruno Teliz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Teliz'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Teliz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Teliz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Teliz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Teliz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Villa Teresa

30 Haziran 2013 yılında Wanderers U19

1 Eylül 2013 yılında Maldonado

1 Şubat 2014 yılında Huracán

1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2016 yılında Cerro Largo

2 Ocak 2020 yılında Guayaquil City

4 Ocak 2021 yılında A. Bucaramanga

24 Ocak 2023 yılında Mushuc Runa SC

Bruno Teliz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Teliz şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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