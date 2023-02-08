Bruno Tubarao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Tubarao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Tubarao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Tubarao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Tubarao 28 Mart 1995 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Nunes de Barros şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Tubarao Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Bruno Tubarao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Tubarao'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Bruno Tubarao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brunotubarao20/

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Bruno Tubarao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Tubarao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Bruno Tubarao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Tubarao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2017 yılında Cabofriense

19 Mart 2018 yılında Boa Esporte

30 Kasım 2018 yılında Cabofriense

11 Ocak 2019 yılında Red Bull

24 Nisan 2019 yılında Bragantino

30 Eylül 2019 yılında Red Bull

2 Ekim 2019 yılında RB Bragantino

5 Ağu 2022 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2022 yılında RB Bragantino

2 Ocak 2023 yılında Atlético-GO

Bruno Tubarao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Tubarao şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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