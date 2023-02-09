Bruno Valdez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Valdez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Valdez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Valdez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Valdez 4 Ocak 2002 tarihinde San Rafael şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bruno Adriel Valdez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Valdez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Squadra Management Deportivo yapmaktadır. Bruno Valdez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Bruno Valdez'nin Club Estudiantes de La Plata II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Valdez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Valdez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Valdez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Valdez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Estudiantes II

Bruno Valdez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Valdez şuan Club Estudiantes de La Plata II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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