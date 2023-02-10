Bruno Zapelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Zapelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Zapelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Zapelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Zapelli 16 Mayıs 2002 tarihinde Carlos Paz şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Zapelli Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Chapter One Sports yapmaktadır. Bruno Zapelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Bruno Zapelli'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Bruno Zapelli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bruno_zapelli/

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Bruno Zapelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Zapelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bruno Zapelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Zapelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Belgrano II

1 Eylül 2020 yılında Belgrano

Bruno Zapelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Zapelli şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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