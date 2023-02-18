Bruno Zdunic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Zdunic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Zdunic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Zdunic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Zdunic 6 Şubat 2001 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Zdunić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Zdunic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruno Zdunic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Hrvatski Dragovoljac futbol takımında oynamaktadır. NK Hrvatski Dragovoljac takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Zdunic'nin NK Hrvatski Dragovoljac ile sözleşmesi 14 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Zdunic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Zdunic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Zdunic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Zdunic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ekim 2013 yılında Lokomotiva Jgd

1 Temmuz 2016 yılında Lokomotiva U17

14 Ocak 2018 yılında Lokomotiva U19

1 Temmuz 2020 yılında NK Lokomotiva

23 Eylül 2020 yılında Inter Zapresic

30 Haziran 2021 yılında NK Lokomotiva

29 Temmuz 2021 yılında Zeljeznicar

17 Ocak 2022 yılında NK Lokomotiva

1 Şubat 2022 yılında NK Sesvete

30 Haziran 2022 yılında NK Lokomotiva

31 Ağu 2022 yılında Hrv Dragovoljac

30 Haziran 2023 yılında NK Lokomotiva

Bruno Zdunic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Zdunic şuan NK Hrvatski Dragovoljac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Bruno Zdunic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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