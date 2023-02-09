Bruno Zuculini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Zuculini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Zuculini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Zuculini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Zuculini 2 Nisan 1993 tarihinde Escobar şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Zuculini Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Bruno Zuculini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 29 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Bruno Zuculini'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Zuculini Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brunozuculini5/

Bruno Zuculini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bruno Zuculini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bruno Zuculini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Zuculini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Racing Club

1 Temmuz 2014 yılında Man. City

19 Ağu 2014 yılında Valencia

30 Ocak 2015 yılında Man. City

31 Ocak 2015 yılında Córdoba CF

30 Haziran 2015 yılında Man. City

26 Ekim 2015 yılında Middlesbrough

2 Ocak 2016 yılında Man. City

1 Şubat 2016 yılında AEK Atina

30 Haziran 2016 yılında Man. City

29 Ağu 2016 yılında Rayo Vallecano

15 Ocak 2017 yılında Man. City

19 Ocak 2017 yılında Hellas Verona

30 Haziran 2017 yılında Man. City

11 Temmuz 2017 yılında Hellas Verona

29 Ocak 2018 yılında River Plate

Bruno Zuculini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Zuculini şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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