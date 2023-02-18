Bruno Zupan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Zupan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Zupan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Zupan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Zupan 18 Temmuz 2000 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Župan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Zupan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruno Zupan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Bruno Zupan'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Zupan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Zupan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Zupan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Zupan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2015 yılında Din. Zagreb U17

31 Ağu 2017 yılında NK Sesvete U19

30 Haziran 2018 yılında Din. Zagreb U19

19 Ağu 2019 yılında Djakovo Croatia

27 Temmuz 2020 yılında Bijelo Brdo

Bruno Zupan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Zupan şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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