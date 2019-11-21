Brüt döviz rezervleri 2,7 milyar dolar arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Kasım ile biten haftada 1 milyar 409 milyon dolar arttı. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 623 milyon dolarlık artışla 78 milyar 53 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Kasım ile biten haftada 1 milyar 409 milyon dolar artarak 103 milyar 445 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 623 milyon dolarlık artışla 75 milyar 430 milyon dolardan 78 milyar 53 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise aynı haftada 1 milyar 214 milyon dolarlık azalarak 26 milyar 606 milyon dolardan 25 milyar 392 milyon dolara indi.

Kaynak: İHA