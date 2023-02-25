Bryan Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Angulo 30 Kasım 1995 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Dennis Angulo Tenorio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Angulo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Bryan Angulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bryan Angulo'nin CS Emelec ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Bryan Angulo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bryan.angulo.95/

Bryan Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bryan Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2013 yılında Emelec B

30 Haziran 2014 yılında Rocafuerte FC

1 Ağustos 2014 yılında CS Emelec

6 Ağustos 2019 yılında CD Cruz Azul

10 Ocak 2020 yılında Club Tijuana

31 Aralık 2020 yılında CD Cruz Azul

2 Nisan 2022 yılında Santos FC

3 Ocak 2023 yılında CS Emelec

Bryan Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Angulo şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Bryan Angulo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 9 numaralı formasıyla 21 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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