Bryan Api Kindanda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Api Kindanda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Api Kindanda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Api Kindanda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Api Kindanda 24 Mart 2002 tarihinde Mons şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Belçika,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Api Kindanda Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vista Sport Management yapmaktadır. Bryan Api Kindanda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RAAL La Louvière futbol takımında oynamaktadır. RAAL La Louvière takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bryan Api Kindanda'nin RAAL La Louvière ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bryan Api Kindanda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Api Kindanda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Bryan Api Kindanda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Api Kindanda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında RAAL La Lou U21

1 Temmuz 2022 yılında La Louvière

Bryan Api Kindanda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Api Kindanda şuan RAAL La Louvière takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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