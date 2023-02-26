Bryan Ayovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Ayovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bryan Ayovi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bryan Ayovi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bryan Ayovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Ayovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bryan Ayovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Ayovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Ayovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Ayovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Ayovi 12 Kasım 1998 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Steven Ayoví Castillo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Ayovi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bryan Ayovi'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bryan Ayovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Ayovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Bryan Ayovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Ayovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında LDU Guayaquil

15 Mayıs 2017 yılında Barca SC U20

16 Mayıs 2017 yılında Toreros FC

31 Aralık 2017 yılında Barca SC U20

29 Nisan 2018 yılında Norte América

3 Temmuz 2018 yılında Cumbayá FC

3 Ekim 2018 yılında Unión Española

6 Mayıs 2019 yılında Barcelona SC B

7 Mayıs 2019 yılında Toreros FC

31 Ağustos 2019 yılında Barcelona SC B

17 Eylül 2019 yılında Unión Española

1 Ocak 2020 yılında GYE City FC B

1 Ağustos 2020 yılında Guayaquil SC

21 Temmuz 2021 yılında LDU Portoviejo

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Haziran 2022 yılında San Antonio FC

18 Temmuz 2022 yılında Cumbayá FC

Bryan Ayovi kimdir

Bryan Ayovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Ayovi şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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Bryan Ayovi nereli

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