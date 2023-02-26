Bryan Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Caicedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Caicedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Caicedo 31 Aralık 2000 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Javier Caicedo Jurado şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Caicedo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLSPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bryan Caicedo'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bryan Caicedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Caicedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bryan Caicedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Caicedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2017 yılında CD América U20

4 Nisan 2018 yılında Cuenca B

1 Temmuz 2019 yılında Dep. Cuenca

24 Temmuz 2020 yılında SD Aucas

14 Ocak 2021 yılında Barcelona SC

31 Aralık 2021 yılında SD Aucas

5 Ocak 2022 yılında Uni. Católica

Bryan Caicedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Caicedo şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.