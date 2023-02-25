Bryan Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Carabali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bryan Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bryan Carabali ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bryan Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Carabali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bryan Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Carabali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Carabali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Carabali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Carabali 18 Aralık 1997 tarihinde Quinindé şehrinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Ignacio Carabalí Cañola şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Carabali Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 18 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Bryan Carabali'nin CS Emelec ile sözleşmesi 17 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Bryan Carabali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Carabali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bryan Carabali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Carabali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2015 yılında Cuenca B

1 Temmuz 2015 yılında Dep. Cuenca

17 Temmuz 2019 yılında CS Emelec

17 Temmuz 2020 yılında Dep. Cuenca

18 Temmuz 2020 yılında CS Emelec

Bryan Carabali kimdir

Bryan Carabali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Carabali şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Bryan Carabali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 23 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bryan Carabali nereli

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