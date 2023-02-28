Bryan Carrasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Carrasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Carrasco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Carrasco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Carrasco 31 Ocak 1991 tarihinde San Miguel şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Paul Carrasco Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Carrasco Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Bryan Carrasco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Palestino futbol takımında oynamaktadır. CD Palestino takımına 23 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Bryan Carrasco'nin CD Palestino ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Bryan Carrasco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Carrasco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bryan Carrasco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Carrasco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Audax Italiano

31 Ağustos 2012 yılında Dinamo Zagreb

10 Şubat 2013 yılında Audax Italiano

1 Temmuz 2018 yılında Tiburones Rojos

18 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2020 yılında Palestino

Bryan Carrasco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Carrasco şuan CD Palestino takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bryan Carrasco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Audax Italiano (-12/2008)

Şili takımında 7 numaralı formasıyla 15 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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