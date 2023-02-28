Bryan Carvallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Carvallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Carvallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Carvallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Carvallo 15 Eylül 1996 tarihinde San Miguel şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Andrés Carvallo Utreras şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Carvallo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Bryan Carvallo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bryan Carvallo'nin Unión Española ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bryan Carvallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Carvallo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bryan Carvallo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Carvallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Colo Colo

10 Ocak 2017 yılında Antofagasta

31 Aralık 2017 yılında Colo Colo

5 Eylül 2018 yılında Necaxa

12 Temmuz 2019 yılında CD Everton

31 Aralık 2019 yılında Necaxa

5 Şubat 2020 yılında U. Concepción

18 Şubat 2021 yılında Necaxa

11 Ocak 2022 yılında La Calera

29 Haziran 2022 yılında CD Everton

1 Ocak 2023 yılında Unión Española

Bryan Carvallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Carvallo şuan Unión Española takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Bryan Carvallo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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