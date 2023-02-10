Bryan Castrillon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Castrillon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Castrillon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Castrillon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Castrillon 30 Mart 1999 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bryan David Castrillón Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Castrillon Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bryan Castrillon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Unión futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bryan Castrillon'nin Club Atlético Unión ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bryan Castrillon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bryan Castrillon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bryan Castrillon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Castrillon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2020 yılında A. Bucaramanga

31 Aralık 2020 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2021 yılında Pereira

31 Aralık 2021 yılında Indep. Medellín

1 Temmuz 2022 yılında CA Unión

31 Aralık 2023 yılında Indep. Medellín

Bryan Castrillon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Castrillon şuan Club Atlético Unión takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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