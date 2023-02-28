Bryan Figueroa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Figueroa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Figueroa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Figueroa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Figueroa 21 Haziran 1999 tarihinde La Granja şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Jesús Figueroa De La Hoz şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Figueroa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Bryan Figueroa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Bryan Figueroa'nin Audax Italiano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bryan Figueroa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Figueroa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bryan Figueroa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Figueroa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Audax Italiano

Bryan Figueroa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Figueroa şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.