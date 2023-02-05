Bryan Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bryan Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bryan Garcia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bryan Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bryan Garcia

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Garcia 18 Ocak 2001 tarihinde Río Verde şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Ekvador uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bryan Jahir García Realpe şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Garcia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSMGroup yapmaktadır. Bryan Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Bryan Garcia'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Bryan Garciaboyu ve yaşı kaç

Bryan Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bryan Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Bryan Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mayıs 2016 yılında Ciudadelas

24 Ekim 2018 yılında Independiente B

1 Mart 2020 yılında Ind. Jrs.

31 Temmuz 2020 yılında Independiente B

1 Ağu 2020 yılında Independiente

8 Şubat 2022 yılında Athletico-PR

Bryan Garcia kimdir

Bryan Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Garcia şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bryan Garcia nereli

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