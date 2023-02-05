Bryan Goncalves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Goncalves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bryan Goncalves kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bryan Goncalves ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bryan Goncalves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Goncalves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bryan Goncalves

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Goncalves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Goncalves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Goncalves 19 Temmuz 1996 tarihinde Maisons-Laffitte şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Fransa,Portekiz uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Goncalves Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bryan Goncalves, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bryan Goncalves'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bryan Goncalves Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/bryangoncalvess7

Bryan Goncalvesboyu ve yaşı kaç

Bryan Goncalves Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bryan Goncalves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Bryan Goncalves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Goncalves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Paris SG B

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2017 yılında Toulouse Rodéo

7 Ağu 2017 yılında FC Saint-Leu

1 Ocak 2018 yılında Marsilya B

1 Temmuz 2018 yılında Houilles

1 Temmuz 2019 yılında Racing Besançon

1 Aralık 2019 yılında FC Versailles

1 Temmuz 2021 yılında Stade Lavallois

Bryan Goncalves kimdir

Bryan Goncalves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Goncalves şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Bryan Goncalves nereli

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