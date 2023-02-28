Bryan Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Gonzalez 23 Şubat 2003 tarihinde Quillota şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Bryan David González Guzmán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Gonzalez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına - tarihinde katılmıştır. Bryan Gonzalez'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bryan Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bryan Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Gonzalez şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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